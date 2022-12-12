İktidar zeytinliklerin talanından vazgeçmiyor! Köylüler hülle kanuna karşı ayakta

AKP’nin Meclis’e getirdiği torba kanun düzenlemesinde zeytinlikleri talan edecek düzenleme de yer alıyor. Söz konusu düzenleme ile zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin önü açılacak.

Teklife göre, Maden Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

KÖYLÜLER AYAĞA KALKTI

AKP’nin zeytinlikleri talan edecek düzenlemesine karşı köylüler ayağa kalktı. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de yaşayan vatandaşlar, zeytinliklerine sahip çıkmak için harekete geçti. Karadam Karacahisar Doğayı Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada AKP’nin zeytinlikleri ‘hülle kanun’ yoluyla talan etmeye çalıştığının altını çizdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“AKP iktidarı 20 yılda 10 kez delmeye çalıştığı zeytin kanununu bu kez 10 Aralık Cumartesi gece yarısı meclise sunduğu bir HÜLLE kanunla delmeye çalışıyor. "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi " 10 Aralık Cumartesi gece yarısı operasyonuyla meclise sevk edildi.

5'li çeteden LİMAK Akbelen ormanına, Cengiz Kazdağlarına giremedi. 5'li çeteye hizmet eden ŞİRKET VEKİLLERİ tarafından yıldırım hızıyla hazırlanan kanun tasarısı , yine yıldırım hızıyla 14 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de enerji komisyonunda görüşülecek. Bugün itibariyle İkizköy çevre komitesi olarak komisyon toplantısına katılmak için "Sanayi Ticaret Enerji Tabii kaynaklar Bilgi ve teknoloji komisyonuna "başvuru yapacağız. 14 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de tüm yaşam savunucularını , hak savunucularını TBMM Dikmen kapısı önünde buluşmaya davet ediyoruz.

Milletvekili olarak değil 5'li çetenin vekilleri olarak hareket eden, kutsal zeytini koruyan Zeytin kanununu yok etmek için hülle kanun tasarısı hazırlayan 29 şirket vekilini kamuoyuna ifşa ediyoruz. Bu milletvekilleri mahkeme-i Kübra'da hesap verecekler ama yasama dokunulmazlıkları sona erince bu dünyada da hesap vermeleri için tüm girişimleri yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”