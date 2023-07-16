Zeytinyağı fiyatları uçuşa geçti

Kuraklığın vurduğu küresel zeytinyağı fiyatları üst üste yeni rekor seviyelere ulaştı.

Güney Avrupa ülkelerinde yaşanan kuraklık hem enflasyon nedeniyle çiftçilerin maliyetlerinde yaşanan artış, zeytinyağının litre fiyatını nisan ayında gördüğü 5,4 Euro seviyesinden temmuz ayı ortası itibarıyla yeni rekor seviye olan 7,5 Euro'ya taşıdı.

Döviz kurunda yaşanan artışlar maliyetlere de yansıdı. Zeytinyağı fiyatları da fırladı.

CiddiGazete.com’da yer alan bilgilere göre; Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, iç piyasadaki zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artışa yönelik "artan ihracata" ve "döviz kurunun etkisiyle yükselen maliyetlere" işaret etti.

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi ise bir litre zeytinyağının perakende satış fiyatının sadece iki ay içinde 90 liradan 160 liraya çıkarak yüzde 77,7 oranında zamlandığını söyledi.

5 LT SIZMA ZEYTİNYAĞININ TENEKESİ BİN TL'YE ÇIKTI

Tüfekçi'nin aktardığına göre, zeytinyağı fiyatlarının geldiği seviye nedeniyle büyük ambalajlı ürünlere talep azaldı ve vatandaşın alım gücüne hitap eden 500 ml, 750 ml gibi ürünler daha revaçta olmaya başladı.

Halihazırda satılan zeytinyağlarının geçen üretim sezonu ürünü olduğunu ve mevcut arzın kısıtlı olduğunu ifade eden Tüfekçi, "Zeytinyağının 5 litrelik tenekesi 1000 TL seviyesine çıktı. O yüzden daha ekonomik olarak 3 litrelik tenekeler yaygınlaştı" diye konuştu.

Ülke genelinde bilinen bir markanın 5 litrelik teneke sızma zeytinyağı ürününün ocak ayındaki fiyatı 450 TL iken temmuz ortası itibarıyla 838 TL'ye çıktığı; ocakta 630 TL civarında satılan bir başka markanın ürününün ise 1015 liraya ulaştığı görüldü.