Zeytinyağında büyük hile sağlınızdan olmayın. Sahtesini ayırt etmenin en basit yolu belli oldu

AA’nın haberine göre, Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu zeytin üreten ülkelerden İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye’nin Ege ve Trakya bölgelerinde üretimde önceki yıllara göre azalma olduğunu ifade ediyor.

Son iki yılda özellikle dünya zeytin bahçelerinde iklim değişikliğine bağlı verim kaybı yaşandığını belirten Şekeroğlu, bu durumun Kilis’te de görüldüğünü anlatıyor.

Dünya piyasalarında zeytinyağının kıt olmasının fiyatları ciddi oranda yükselttiğini dile getiren Şekeroğlu, “Avrupa’da geçen yıllarda kilogramı 3 avro olan zeytinyağı bugünlerde 10 avroya yaklaşıyor. Bu da şu anlama geliyor; geçen yıllarda Türkiye’de 50 lira olan zeytinyağı bugün 300 lira sınırına yaklaşmış durumda.” diyor.

Zeytinyağıyla ilgili çalışmaların zeytinyağı tüketimini dünyada artırdığını vurgulayan Şekeroğlu, şöyle devam ediyor:

KOKLAMANIZ YETERLİ OLUYOR

“Sağlık açısından en yararlı yağlardan biri zeytinyağı. Piyasada gerçek zeytinyağını ne kadar temin edebiliyoruz? Maalesef son iki yıldır fiyatlardaki artış tüketicinin gerçek yağa erişmesini biraz güçleştirmeye başladı. Piyasada zeytinyağı diye satılan yağların neredeyse yarısı sahte yağlardan oluşuyor. Çünkü özellikle zeytinyağı koyu bir yağ olduğu için pamuk yağı ve diğer yağlarla karıştırılıp bir de renklendirici ve aromalarla ne yazık ki yapay zeytinyağları üretiliyor.”

Piyasa fiyatlarının altında satılan zeytinyağlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Şekeroğlu, şu bilgileri paylaşıyor:

“Gerçek bir zeytinyağı yeni kesilmiş çim kokusunu veya bir elma kokusunu ya da bir çilek kokusunu hatırlatır. Meyvemsi bir koku vardır. Yani bunu anlamanın yolu da zeytinyağını bardakta çalkalayarak ısıtmak. Isıttıktan sonra aldığımız koku yeni kesilmiş çim, elma, çilek veya meyvemsi bir kokuysa bu gerçekten zeytinyağıdır. Gerçek zeytinyağı hem fiyatından hem renginden hem ağızda bıraktığı bu koyu lezzetinden ve hafif acılığından anlaşılır ve o acılık gelip geçer. Dolayısıyla doğal ve gerçek zeytinyağı bu şekilde anlaşılır.”