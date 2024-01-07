Zincirleme trafik kazasında 26 araç birbirine girdi. Ortalık savaş alanına döndü

Ankara'da 26 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.

Gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, hasarlı araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Gerçekleşen zincirleme kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.