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Şenol Babuşcu emekli memur ve asgari ücretliye seçim zammını açıkladı

Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu, seçimi nisana çekerlerse ekimde asgari ücret, memur ve emekli maaşına erken zam gelebileceğini iddia etti. Babuşçu "Seçim öncesi asgari ücretliye, memura, emekliye, işçiye yüzde 50-60 zam yapılmasını bekliyorum" dedi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:18
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:22
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Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu emekli memur ve asgari ücretliye seçim zammını açıkladı. Sızan bilgiyi Babuşcu paylaştı. Tarih ve oranı da verdi 

Şenol Babuşcu emekli memur ve asgari ücretliye seçim zammını açıkladı
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Gazete Durum'dan Deniz Dalgıç'ın haberine göre, Ziraat Bankası eski müdürü olan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonunda enflasyonun düşeceğine ilişkin sözlerini değerlendirdi. Babuşcu seçimi nisana çekerlerse ekimde asgari ücret, memur ve emekli maaşına erken zam gelebileceğini iddia etti.

 

"Enflasyon hükümetin alacağı tedbirlerle düşmeyecek. Enflasyon, kasıma kadar yükselmeye devam ederek yüzde 90'lara çıkacak" açıklamasında bulunan Şenol Babuşcu, "Baz etkisiyle martta yaklaşık yüzde 65 civarında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

ERKEN ZAM 

Enflasyonun düşmesinin fiyatlar üzerinde etkisi olmayacağını söyleyen Babuşcu asgari ücret, memur ve emekli maaşına erken zam gelebileceğini öne sürerek "Enflasyon, yılın son 6 altı ayında tahminen yüzde 20-30 olacak. Seçim öncesi asgari ücretliye, memura, emekliye, işçiye yüzde 50-60 zam yapılmasını bekliyorum. Ama seçimi nisana çekerlerse ekimde maaşlara zam yapılabilir." açıklamasında bulundu.

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Zeyno
8.09.2022 09:56
Ekmek 1.25 TL iken 4 TL oldu. Yüzde 300 zam geldi. Maaşlara da bu kadar yapılmalı  
 
Ne yapsalar da
8.09.2022 09:52
Faydası olmaz.Yine erir maaşlar.Bilim bilim bilim.Mantık mantık mantık.Şu yeterlilik sınavlarini öğretmenlere yapacağına...  
 
İskelet
8.09.2022 09:47
Ekimde artış filan demese bir algoritması, mantıklı bir yönü var. Biz yetkililere alıştık onlardan bekliyoruz fakat artık neredeyse herkes saçmalıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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