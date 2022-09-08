Şenol Babuşcu emekli memur ve asgari ücretliye seçim zammını açıkladı

Gazete Durum'dan Deniz Dalgıç'ın haberine göre, Ziraat Bankası eski müdürü olan Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonunda enflasyonun düşeceğine ilişkin sözlerini değerlendirdi. Babuşcu seçimi nisana çekerlerse ekimde asgari ücret, memur ve emekli maaşına erken zam gelebileceğini iddia etti.

"Enflasyon hükümetin alacağı tedbirlerle düşmeyecek. Enflasyon, kasıma kadar yükselmeye devam ederek yüzde 90'lara çıkacak" açıklamasında bulunan Şenol Babuşcu, "Baz etkisiyle martta yaklaşık yüzde 65 civarında bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

ERKEN ZAM

Enflasyonun düşmesinin fiyatlar üzerinde etkisi olmayacağını söyleyen Babuşcu asgari ücret, memur ve emekli maaşına erken zam gelebileceğini öne sürerek "Enflasyon, yılın son 6 altı ayında tahminen yüzde 20-30 olacak. Seçim öncesi asgari ücretliye, memura, emekliye, işçiye yüzde 50-60 zam yapılmasını bekliyorum. Ama seçimi nisana çekerlerse ekimde maaşlara zam yapılabilir." açıklamasında bulundu.