Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali saat kaçta hangi kanalda? 2023 Ziraat Türkiye Kupası ilk 11’ler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe-Başakşehir Türkiye Kupası final maçı ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, kupada mutlu sona ulaşmak istiyor. Finale namağlup gelen Sarı Lacivertliler, 10 yıllık kupa hasretine nokta koymaya çalışacak. Daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaşan Kanarya, 4 senenin ardından yeniden final heyecanı yaşayacak.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise tarihinde ilk kupa zaferini yaşamak için sahaya çıkacak. Ligi 62 puanla 5. basamakta tamamlayan Turuncu Lacivertliler, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanacak.

2023 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İLK 11’LER…

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo