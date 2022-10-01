Eskişehirspor'u eleyen Muşsporlu taraftarlar çılgınlar gibi sevindi. Galibiyet sevinci gündem oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur son maçında 1984 Muşspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelerek rakibini 3-2 mağlup edip eledi.

Bu sonuçla Muşspor adını 3. tura yazdıran son takım oldu.

Muşspor'a turu getiren gollerini Yunus Karadağ, Abdulkadir Kuzey ve Doğukan Bulut kaydetti. Eskişehir'in golleri ise Tolga Yakut'dan geldi.

''DAHA ÖNCE İZLEDİĞİNİZ GALİBİYET KUTLAMALARINI UNUTUN''

Maçın ardından Muşsporlu taraftarlar Tivorlu İsmail'in şarkısıyla galibiyeti kutladı. Muşspor twitter hesabı bu anları "Daha önce izlediğiniz tüm galibiyet kutlamalarını unutun ve buna odaklanın" mesajıyla paylaştı.