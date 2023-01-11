Zirkonyum diş kaplaması nedir?

Estetik bir gülüşe sahip olmak isteyenler için zirkonyum son derece doğru bir seçim. Doğal diş rengine yakın bir alaşım. Zirkonyum diş kaplama uygulamalarında uzun süre dayanabilecek bir malzemedir. Ağız ve diş bakımı düzenli olarak yapıldığında ve kontroller aksatılmadığında zirkonyum diş kaplama uzun yıllar boyunca kullanılabilmektedir.

İşte avantajları:

Dişlerinde doğal diş rengine ve yapısına yakın bir sonuç verir.

Zirkonyum diş kaplama her yaşta yapılabilir. Erken yaşlarda dahi daimi dişlerin ağızda sağlıklı kalması için zirkonyum kaplamaya başvurulabilir.

Ağız içinde uzun ömürlü ve sağlam bir diş kaplama uygulaması için zirkonyum kaplama tercih edilebilir.

Diş eti hastalıkları olan hastalarda diş eti hastalıkları tedavisi sonrasında zirkonyum diş kaplama uygulanabilir.

Zirkonyum dişin yapısında hiçbir metal uygulanmaz. Bu yüzden zirkonyum diş kaplama metal alerjisi olan hastalarda da kısa süre içinde yapılabilmektedir.

Zirkonyumun diş dokusuyla uyumu da yüksektir. Uygulama sırasında diş etinde morarma ya da renklenme şikayetleri olmaz.

Diş eti çekilmesi yaşanmaz.

Zirkonyum kaplamalar değiştirilmek istendiği zaman dişe bir zarar verilmeden işlem yapılabilir.