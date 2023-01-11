11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zirkonyum diş kaplaması nedir?

Zirkonyum diş kaplama tekniği son zamanlarda revaçta. Kimilerine göre avantajlı, kimilerine göre ise değil. Peki diş hekimliği alanında sık tercih edilen bu yöntem nedir, avantjları var mı?

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:00
Takip Et

Zirkonyum diş kaplaması ne işe yarar?

Zirkonyum diş kaplaması nedir?
+
Aa
-

 

Estetik bir gülüşe sahip olmak isteyenler için zirkonyum son derece doğru bir seçim. Doğal diş rengine yakın bir alaşım. Zirkonyum diş kaplama uygulamalarında uzun süre dayanabilecek bir malzemedir. Ağız ve diş bakımı düzenli olarak yapıldığında ve kontroller aksatılmadığında zirkonyum diş kaplama uzun yıllar boyunca kullanılabilmektedir.

İşte avantajları:

Dişlerinde doğal diş rengine ve yapısına yakın bir sonuç verir.

Zirkonyum diş kaplama her yaşta yapılabilir. Erken yaşlarda dahi daimi dişlerin ağızda sağlıklı kalması için zirkonyum kaplamaya başvurulabilir.

Ağız içinde uzun ömürlü ve sağlam bir diş kaplama uygulaması için zirkonyum kaplama tercih edilebilir.

Diş eti hastalıkları olan hastalarda diş eti hastalıkları tedavisi sonrasında zirkonyum diş kaplama uygulanabilir.

Zirkonyum dişin yapısında hiçbir metal uygulanmaz. Bu yüzden zirkonyum diş kaplama metal alerjisi olan hastalarda da kısa süre içinde yapılabilmektedir.

Zirkonyumun diş dokusuyla uyumu da yüksektir. Uygulama sırasında diş etinde morarma ya da renklenme şikayetleri olmaz.

Diş eti çekilmesi yaşanmaz.

Zirkonyum kaplamalar değiştirilmek istendiği zaman dişe bir zarar verilmeden işlem yapılabilir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
2
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
3
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
5
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
6
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿Tekirdağ’da feci kaza. 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿İzmir Torbalı Personel özel güvenlik 48 işçi alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
﻿Bingöl Kiği SYDV geçici personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.