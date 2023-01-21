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Mucize karışım. 1 çay kaşığıyla diş ağrısını anında kesiyor 

Herkesin korkulu rüyası olan diş ağrısını yok eden mucize karışım ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 10:48
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Diş ağrısını anında kesen karışım

Mucize karışım. 1 çay kaşığıyla diş ağrısını anında kesiyor 
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Yanlış besinlerin tüketilmesi ve bakımsızlık diş çürüklerine neden olduğu biliniyor. Dayanılmaz hale gelen diş ağrısı geceleri uykunuzu bölüyor. Korkulu rüyanız olan diş ağrısına mucize karışım dikkat çekti.

DİŞ AĞRISINI ANINDA KESEN MUCİZE KÜR

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı bal

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sirke

Sarımsağı iyice dövmeniz önerildi. Sonra sirkenin içine atıp üzerine tuz ve bal koymanız tavsiye edildi. Bu malzemeleri merhem kıvamına gelinceye kadar karıştırmanız önerildi. Sonra bir çay kaşığı kadar alıp ağrıyan dişinizin üzerine koymanız bildirildi. Bu şekilde diş ağrısı hemen kesileceğinin vurgulanması dikkat çekti.

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ

Diş ağrısına neden olabilecek sebepler arasında genel olarak:

Diş çürüğü,

Dişin merkezinde gerçekleşen bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı oluşan diş apsesi,

Diş çatlağı ya da kırık diş,  

Diş dolgusunda bir hasar,  

Sakız çiğneme, dişleri sıkma veya birbirine sürtme gibi tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan diş yıpranması,

Diş eti enfeksiyonu,

Diş etlerinden diş çıkması, yani diş patlaması,  

Yirmilik dişler gibi nedenlerden dolayı dişlerin çekilmesi bulunur.

DİŞ AĞRISININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş ağrısının en yaygın belirtisi, adından da anlaşılacağı üzere keskin, zonklayan, gidip gelebilen veya sürekli devam eden diş ağrısıdır. Bazı vakalarda ağrı, sadece dişe basınç uygulandığında, mesela bir şeyi ısırırken ortaya çıkar.

Diş çevresinde şişlik görülebilir. Bireyde ateş veya baş ağrısı görülebilir. Enfekte olan dişten kötü bir tada sahip akıntı ve ağızdan kötü bir koku yayılabilir.
Bununla birlikte diş ağrısıyla birlikte nefes alma ve yutmada sorun yaşanıyorsa hemen bir diş hekimine başvurulması tavsiye edilir.

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