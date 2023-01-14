Liverpool Brighton karşısında mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. Jürgen Klopp'un öğrencileri sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET
Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 53. dakikalarda Solly March ve 81. dakikada Danny Welbeck attı.
Bu sonucun ardından Liverpool, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 28 puanda kaldı. Brighton 30 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Brighton ise Leicester City deplasmanına gidecek.
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