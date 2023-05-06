Ziynet Sali: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Depremzede çocuklar, Ziynet Sali ve Aydilge’nin şarkılarıyla eğlenirken, Melis Sezen ile birlikte çeşitli aktiviteler yaptı. Ziynet Sali, sahneye çıkardığı çocuklarla rapçi Sefo’nun 'Isabelle' şarkısını seslendirdi.

"NE ZAMAN İSTERLERSE ÇOCUKLARIN YANINDAYIM"

Sahne sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sali, çocuklarla buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

''Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Geçen yıl da buradaydım, bu yıl da buradayım. Ne zaman isterlerse çocukların yanındayım. Çok duygusal olmak istemiyorum ama yurtlardan, çocuk esirgemelerden, deprem bölgesinden çocuklar var. Çocukların mutlu olması çok kıymetli. Keşke daha sık yapabiliyor olsak. Onların motivasyonu ve psikolojisi önemli. Tek bir kelime duygularımı anlatacak gibi değil.''

Konser, tiyatro, sanat atölyeleri gibi 50’den fazla etkinliğin yer aldığı festival, 7 Mayıs’a kadar Zorlu PSM’de olacak. 6-7 Mayıs’taki bilet satışından elde edilen gelirle afet bölgesinde oyun parkları inşa edilecek.