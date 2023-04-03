3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boşanma aşamasındaki adam eşinin sevgilisini öldürdü

Boşanma aşamasındaki adam eşinin sevgilisini öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:56
Takip Et

Zonduldak’ta adam eşinin sevgilisini bıçakladı

Boşanma aşamasındaki adam eşinin sevgilisini öldürdü
+
Aa
-

İHA’da yer alan habere göre, olay gece saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde yaşandı. İddialara göre Neriman K. bir süre önce eşi Mustafa K.'ya boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti. Sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen de Neriman K. ile yaşamaya başladı. Mustafa K., iki oğlu ve yanlarına ismi öğrenilemeyen bir kişiyi daha alarak Karabük'ten Çaycuma ilçesine geldi. Neriman K., kardeşi ve sevgilisinin yaşadığı eve camdan içeriye giren Mustafa K. Yaşar Esen'i üç yerinden bıçakladı. Olay sonrası dört şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

Neriman K.'nın durumu jandarma ve acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler köye geldi. İlk müdahalesi yapılan Yaşar Esen, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde delil toplarken Yaşar Esen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Mustafa K., iki çocuğu ve ismi öğrenilemeyen şüpheli jandarmanın titiz çalışması sonucu Karabük'te yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
1
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
2
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
3
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
4
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Malatya'da korkutan deprem
5
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
6
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
7
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.