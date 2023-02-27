Yıkılması için depreme ihtiyacı olmayan ev. Şimdi buna kim izin verdi. Kader bunun neresinde

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, sosyal medyada dayanıksız olduğu tahmin edilen binalar paylaşılmaya başlandı.

Bu evlerden bir tanesi de Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki 20 kattan daha büyük olduğu görülen bu ev…

Sık sık toprak kaymalarının yaşandığı Zonguldak’ta, binanın böyle bir zemine yapılması sosyal medya kullanıcılarının “Depreme bile gerek yok gibi duruyor” yorumuna neden oldu.

Diğer yandan, nüfusu 34 bin olan bir ilçede neden bu kadar yüksek katlı bir bina yapılma ihtiyacı duyulduğu da merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri:

Bence bütün ilçeyi tek binaya doldurma girişimi

Rönesans rezidansın çok daha kötüsü olur. Bina birkaç kez yuvarlanır gibi.

Lego gibi olmuş. Bize bu 28 katlı ev yapma merakı nerden geldi? Nedir bu para hırsı

Toplam nüfusu 34 bin olan bir ilçede buna izin veren belediye hakkında soruşturma açın ranta izin vermediğinizi görelim.

Dilatasyonsuz böyle bir kütle yapılması cinayet resmen

KOLONLARI KESİLEN BİNALAR AKILLARA GELDİ

Depremde binlerce insan hayatını kaybederken on binlercesi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiği birçok binada ‘kolonların kesildiği’ tespit edildi.

Malatya, Gaziantep, Hatay ve Diyarbakır’daki bazı binaların bu sebeple yıkıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili savcılık ardı ardına soruşturma başlattı.

Birçok şüpheli gözaltına alınırken, bazıları ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kesilen kolonların ‘mevcut dükkânları büyütmek’ amacıyla yapıldığı ifade edildi. Uzmanlar beklenen İstanbul depremi için de aynı sorunun bulunduğunu ve kesik kolonlar sebebiyle büyük felaketler yaşanabileceğini belirtti.