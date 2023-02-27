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AFAD Almanya'nın gönderdiği çadırlara kendi logosunu basmış. Alman medyası açıkladı

Alman Gazetesi Frankfurter Allgemenine, AFAD’ın gönderilen malzeme ve çadırlara kendi logosunu bastığını iddia etti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 08:18
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Alman medyası: AFAD Almanya'nın gönderdiği çadırlara kendi logosunu bastı

AFAD Almanya'nın gönderdiği çadırlara kendi logosunu basmış. Alman medyası açıkladı
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Deprem bölgesine geç müdahale etmekle suçlanan kurumlardan Kızılay'ın depremin üçüncü günü Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıktı. 

Yardımlara geç kalındığı ve çadır yetersizliğe eleştirilerin odağındaki AFAD'la ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 

Alman ulusal basınında yayın yapan Frankfurter Allgemeine gazetesi, gazetenin politika editörü Rainer Hermann'ın yazısına yer verdi.

AFAD KENDİ LOGOSUNU BASMIŞ

Rainer Hermann, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere verilen bazı AFAD çadırlarında AKP logosunun olduğunu öne sürdü.

Haberin girişinde şöyle yazıyor:

Devlet sivil koruma kurumu AFAD, dış yardım teslimatlarını kendisininmiş gibi göstermeye çalışıyor. Hatta bazı yardım malzemelerinin üzerine Erdoğan'ın AKP'sinin logosu yapıştırılmış durumda.

Haberin devamında ise şöyle deniyor:

"Sivil savunma örgütü AFAD'ın başka kuruluşlardan gelen yardımları kendi hizmetiymiş gibi göstermeye çalışması da memnuniyetsizliği artırıyor. Adana'da havaalanına gelenlere mesela AFAD'dan gelen stickerlarla veriliyor diyorlar."

Rainer Hermann yazısında sosyal medya gönderilerinde gördüğünü belirterek, "Muhalet partileri tarafından yönetilen belediyelerden gelen yardımlar da dahil olmak üzere bölgeye yapılan yardımların, iktidardaki AKP logosuyla kapatıldığını ya da yerel yöneticiler tarafından yolculuklarına devam etmelerinin engellendiğini gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

Heberde şöyle deniyor:

İstanbul ve Ankara belediyeleri, hastalık salgınlarını önlemek için çöp toplama gibi hizmetler sağlamak üzere afet bölgesine çok sayıda çalışan gönderdi. Ayrıca bölgeye portatif tuvaletler getirdiler. Ancak sosyal medyada, muhalefet partileri tarafından yönetilen küçük şehirlerden gelen özel yardım teslimatlarının üzerine iktidardaki AKP partisinin logosunun yapıştırıldığını veya hatta yerel yöneticiler tarafından devam etmesinin engellendiğini gösteren çok sayıda video dolaşıyor.

"ORANTISIZ GÜÇ"

Hermann, bölgede yaşanan yağma eylemlerine karşı uygulanan eylemlerin orantısız güç içerdiğini belirtirken "Devlet güvenlik güçlerinin yağmacı olduğu iddia edilen kişilere nasıl davrandığına dair raporlar ve videolar dehşet kaynağı" dedi.

Yağmacıların cesetleri soyduğunu ifade eden Hermann, "AKP sözcüsü Ömer Çelik, bu kişilere karşı 'ciddiyetle' davranılacağını açıklamıştı" sözlerini aktardı.

Hermann yazısına şöyle devam etti:

"Hatay'da bir kişi gözaltında hayatını kaybetti. Kelepçeli bir adamın iki kulağı uzun bir bıçakla kesildi. Diğer videolar da maskeli güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını gösterdi"

Hermann ayrıca, DEVA partisinden Mustafa Yeneroğlu'nun Twitter'da paylaştığı, "Bu suçları işleyenler derhal açığa alınmalı, tutuklanmalı ve ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Cezasızlık politikası işkenceyi teşvik etmekte ve desteklemektedir" sözlerine yer verdi.

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