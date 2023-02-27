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Depremi fırsata çeviren Kızılay yöneticilerinin dudak uçuklatan maaşları

Hilal-i Ahmer...Yani Kızılay...Kızılay holdingleştirilirse sonuç bu olur...Ahbap'a 46 milyon liraya çadır satılır, sahada ise vatandaş çadır diye isyan eder. Kızılay'a ilgili bir gerçeğin daha ortaya çıktığı iddia ediliyor. Kızılay'daki asgari ücretin 4 katı maaşlarlar yöneticilerin olduğu ileri sürülüyor.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 09:03
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Kızılay'da 'çadırımın üstüne şıp dedi damladı' maaşlar. Kızılay'da dudak uçaklatan maaşlar

Depremi fırsata çeviren Kızılay yöneticilerinin dudak uçuklatan maaşları
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AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, Kızılay’dan nasıl çadır satın aldıklarını anlattınca ortalık karıştı.  

AHBAP platformunun depremzedelere dağıtmak için Kızılay’dan çadır satın aldığı iddiaları gündeme bomba düştü. Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’in köşesine taşıdığı iddia sonrasında AHBAP’tan gelen açıklama ile söz konusu iddia doğrulandı. AHBAP, Kızılay’ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’den 2050 çadır satın alarak depremzedelere dağıttıklarını duyurdu.

Bu iddialar Başkan Kerem Kınık tarafından doğrulandı. Böylece hem ulusal hem de Uluslararası bir yardım kuruluşu olan Kızılay'ın adeta holding dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Hal böyle olunca deprem bölgesinde vatandaş çadır beklerken, Kızılay'da müdürlük yapanların 4 asgari ücreti aşan maaşlarla koltuklarında oturduğu öne sürülüyor. 

Sosyal medya paylaşımında Kızılay'da müdürlerinin aldığı maaşların miktarları açıklandı ve bu paraları aldıkları iddia edildi

İşte o iddiaya göre müdürlerin maaşları:

Kızılay Sağlık AŞ Genel Müdürü Muhammed Murteza Eriş.38.600 TL

Holding CFO'su Erdal Dursun: 37.519 TL

Kurumsal İletişim Başkanı Zeynek Meltem Öeken:37,397

Kızılay Yönetişim Ofis Başkanı Şemsi Kamile Canbay:34.740 TL

İdari ve Mali İşler Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu:34.740

Toplumsal Hiz. Genel Müdürü Gazi Alatan:34.740

Maaşlar böyle Holding yönetimi gibi...

 

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