Depremzedeler yerde protokol masada. Adı: Depremzedelere moral kahvaltısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde depremzedeler için düzenlenen kahvaltıda 300 depremzede yere serilen örtüde kahvaltı ederken, protokol üyelerinin masaya oturması tepki topladı.

Üniversite yetkililerinin, Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün ve İlahiyat Fakültesi Dekanı'nın katıldığı kahvaltıda protokol masada kahvaltısını yaparken, depremzedeler için yer sofrası kuruldu.

Öte yandan, kahvaltı programına ait fotoğraflar da Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi Twitter hesaplarından paylaşıldı. Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM), 6 Şubat depremlerinin ardından kente gelen depremzedeler için kahvaltı düzenledi. Farabi Camii altındaki araştırma merkezinde düzenlenen etkinliğe, üniversite yetkilileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, çok sayıda akademisyen ve yaklaşık 300 depremzede katıldı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, 23 Şubat'ta MEDEM Müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin tarafından düzenlenen kahvaltıya katılan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve protokol üyeleri kendileri için hazırlanan masada, depremzedeler ise yerde kahvaltı yaptı.

Kahvaltı programına ait fotoğraflar Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılınca CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun tepki gösterdi.

"MANZARA HİÇ HOŞ DEĞİL"

Uzun şunları kaydetti:

"Üniversite Rektörü Sayın Özölçer'in depremzedelere moral ve dayanışma için düzenlemiş oldukları kahvaltı etkinliğinde şahit olduğumuz manzara hiç hoş değil. Rektör hocamızın iyi niyetinden şüphemiz yok ama bu organizasyonu nasıl böyle düşüncesizce yaptılar anlamak gerçekten çok zor. Şu acılı insanlarımızı yerlerde oturtup kendilerinin masada oturmaları Zonguldak misafirperverliğine yakışmamış, kardeşlerimizi inciten bir tavır olmuştur. Amacınıza uygun tesis mi yoktu?"

GELEN TEPKİLERİN ARDINDAN REKTÖRDEN AÇIKLAMA

ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, heyetin masada, depremzedelerin ise yerde yemesi konusuna ilişkin "Yanlış anlaşıldığına üzüldüm" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MEDEM) organizasyonuyla, depremzede çocuklarla kahvaltıda bir araya gelen BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, tepkilerin ardından açıklamada bulundu.

"HABERİM OLSAYDI BU ALANDAKİ TERTİP DÜZENİN HAZIRLANMASINI SAĞLAYABİLİRDİM"

Özölçer'in açıklaması şu şekilde:

"Farabi Caminin altındaki Araştırma merkezimiz depremzede çocuklarımız ve aileleri ile bir kahvaltı programı hazırlamış, bende davete biraz geç gittim. Ben gittiğinde kahvaltı başlamıştı bile. Yani organizasyon benim değil. Bende davetli olarak katıldım. İçeriye girdiğimde alanda yalnızca 1 adet masa olduğunu gördüm. Keşke önceden haberim olsaydı, bu alandaki tertip düzenin hazırlanmasını sağlayabilirdim. Ama olmadı maalesef. Oradaki arkadaşlar 300'e yakın depremzedemize 3 gün boyunca yemek hizmeti sunacaklar. Bu durumda hepimiz olabilirdik. Gün birlik günüdür. Yaralarımızı hep birlikte sarma günüdür. Eleştiri elbette olacaktır. Ama bu tür eleştiriler, bizlerin moral ve motivasyonunu düşürüyor. Bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz"