Fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 47 gündür aranıyor

Arama çalışmaları hem karadan hem de denizden gerçekleştiriliyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ve diğer ekipler bu çalışmalarda yer alıyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de bu çalışmalara destek veriyor.

Gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğünün denetiminde batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda, aynı tarihte ikiye bölünerek karaya oturan Kamerun bayraklı “Pallada” isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Türk bayraklı “Kafkametler” adlı kuru yük gemisi, Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyordu.

19 Kasım 2023 tarihinde Karadeniz’de etkili olan fırtına etkili oldu. Gemi Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarptıktan sonra sulara gömüldü.

Ekiplerin arama çalışmalarında 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedi bulunmuştu.