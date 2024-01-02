Fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 45 gündür aranıyor

Batan kuru yük gemisinin kaybolan 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer kurumlar görev alıyor. Kıyı Emniyeti’nin Nene Hatun Gemisi de çalışmalara destek veriyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü denetiminde, bir gemi kurtarma şirketi batık geminin enkazını çıkarmaya çalışıyor. Aynı gün Karadeniz’de ikiye bölünerek karaya çıkan Kamerun bayraklı “Pallada” gemisinin de parçalanma işlemi devam ediyor.

“Kafkametler” gemisi, Rusya’dan İzmir’e yük taşırken, 19 Kasım 2023’te Ereğli’den ayrılırken mendireğe çarpıp batmıştı. 12 kişilik mürettebattan 5’inin cesedi bulunmuştu.