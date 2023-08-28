Zonguldak'ta bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Dereleri köyü yolu üzerinde gece saatlerinde, aynı zamanda Kasımlı Köyü Muhtarı Muhittin Çağlayan’ın oğlu Rıza Akman Çağlayan ve A.Y yol üzerinde bulunan gençler arasında tartışma çıktı.

Kavga esnasında olay yerine gelen M. E., tarafından araç içinde uzaklaşmaya çalışan Rıza Akman Çağlayan’ı (30) göğsünden bıçakladı. Arkadaşı A.Y. (34) ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Rıza Akman Çağlayan, otomobil içinde ağır yaralanırken şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rıza Akman Çağlayan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Y. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Şüphelinin ise kısa sürede gözaltına alındığı öğrenildi.