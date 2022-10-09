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Dilenci yakalanınca parayı ağzının içinden çıkarttı. Ekipler şok oldu

Karaköy’de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci bir kadın parayı ağzının içinden çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 12:40
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Karaköy’de yakalanan dilenci parayı ağzının içinden çıkarttı

Dilenci yakalanınca parayı ağzının içinden çıkarttı. Ekipler şok oldu
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İstanbul Karaköy’de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciler, topladıkları paraları ağzının içine ve pantolonunun paçasında sakladı. Dilencilerin ağzından ve pantolon paçasından paraları çıkarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karaköy’de geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kadın ve çocuk dilenciler yakalandı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dilenciler merkeze götürüldü.

Kadın ve çocuğun dilenerek aldıkları parayı sakladıkları yer ise zabıta ekiplerini şaşırttı. Yabancı uyruklu kadın parayı ağzının içinden çıkartırken, çocuk ise pantolonun paçasından para çıkarttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


(Kaynak: İHA)

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