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İş kamyonuyla çarpışan araç hurdaya döndü; 4 yaralı

Zonguldak'ta bir araç sürücüsü, ana yolda seyir halinde giderken liman yolundan çıkan iş kamyonuyla çarpıştı. Kazada araç hurdaya dönerken, 4 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:22
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Zonguldak'ta iş kamyonuyla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İş kamyonuyla çarpışan araç hurdaya döndü; 4 yaralı
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iş kamyonuyla çarpışan araç hurdaya döndü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Saltukova beldesinde meydana geldi.

T.G.’ nin kullandığı Fiat Egea markalı araç sürücüsü ana yoldan seyir halinde giderken liman yolundan çıkan M.E.’ nin kullandığı 06 FL 6035 plakalı iş kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde 4 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiyesi ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerin uğraşları sonrası araçtan çıkarılan T.G., F.A., M.A.Ö. ve E.A. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.


(Kaynak: İHA)

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