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Takla atan taksi direğe çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Zonguldak’ta yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Efe Çalık (17) öldü, taksici ve diğer yolcu yaralandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:12
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Zonguldak’ta trafik kazası

Takla atan taksi direğe çarptı: 1 ölü 2 yaralı
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DHA’nın haberine göre, kaza, saat 04.30 sıralarında Kilimli ilçesine giden sahil yolunda bulunan Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Bayram S. (22) idaresindeki 67 T 0158 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilde sıkışan sürücü Bayram S. ile yolcu Miraç K. (17) çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takside yolcu olarak bulunan Ahmet Efe Çalık’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından Çalık’ın cenazesi, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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