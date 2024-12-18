Zorla konuşturuyorlar

Bize vaat ettiğiniz hayat bu muydu? İyiler kazanmaz mıydı? Doğru konuşan, çalmayan, çırpmayan, hak, hukuk yemeyenler ödüllendirilmez miydi?

Babam namaz kıldığı için, zan ile mesleğinde kızağa çekildi. DMO damgalı kaleme el sürdürtmeyen nadir zihniyetti, pasifize ettiler. Dedik; “Olsun, nasip.”

Zamanlar geçti, çınarlar kırgın devrildi. Ama Allah bize doğuştan yazdığı kaderi hayatta da nasip etti. Etrafımızda hep Allah-kitap bilen, hak-hukuk gözeten, güzel insanlar oldu. Gurur, saygı duyuyor, tek ömrümüzü severek adıyoruz.

Suçun, en insana yakışmayanlarının işlendiği bir devirdeyiz. Vatan hainliği, cinayet, tecavüz, haram yeme, sokak hayvanı katli. Kan gövdeyi götürüyor. Ülkeyi satanlar, bebek öldürenler, kedi dövenler.. Bunların sineye çekildiği ortamda rahatça uyuyan vicdansızlar, ömrünü karınca incitmeden, dopdoğru yaşamaya adamış duyarlı insanları, hayattan soğutmaya çalışıyorlar!

Bize vaat ettiğiniz hayat bu muydu? İyi olmayalım değil mi? Konuşmak mı istiyorsunuz? Söyleyin, elinize gerçek bir şey verelim! İyiliği boş verelim. Soruyorum? İyilerin kıymeti ne zaman bilinecek? Kıyametimiz bundan gelecek!

Çocukluk, gençlik yaşamadan, örnek bir hayat sürmüş, bir ömür koşmuş, duruş sergileyerek, sahip olduğu saygın sıfatları istikrarlı bir şekilde taşımış insanların, yakasından düşün! Ülkesine imkânı dâhilindeki alanlarda örnek teşkil etmiş, hizmet sunmuş, adam gibi adamların, yakasından düşün! İdealleri uğruna bir pazar günü karnını kaşıyarak 11’de uyanamamış, çoluğunu çocuğunu doyasıya sevememiş, anası-babası ölürken ellerini tutamamış, yalnız yaşayan insanların, yakasından düşün!

Kaybetse sövülmüş, kazansa kovulmuş, vicdanıyla ilerleyip kul hakkı korkusundan tazminat ödetmemiş, insanların yakasından düşün!

Bildiği pislikleri gece gibi örtmüş, susmuş, yani ‘kimsenin başaramadığı zoru başarmış’ insanların, yakasından düşün!

İnsan sevmeyenler, nefret saçanlar, kendinden başka kimseye yansımamışlar! Size söylüyorum!

Yol kenarı restoranlarda, seçtiği canlı oğlağı yarım saat sonra pişirtip önüne getirtenler, lüks restoranlarda yine canlı canlı haşlanan yengeçlere para akıtanlar, avlanması yasak balıkları bombayla katledenler, köpekleri uyutanlar ve bunları konuşmaya değer bulmayanlar, size de söylüyorum! Doğa aşığı, Allah korkusundan basit günahlardan bile el çekmiş insanların, yakasından düşün!

Nadir, az bulunan insan türlerini koruyun, kollayın. Avlamaya çalışmayın. Ava giden avlanır! Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmayın. Elinizdeki, dilinizdeki balçıkla sosyal medyanın başına oturup, iyiyi, kötü yapmaya kast etmeyin! Boş gezenin boş kalfaları ve onlara alet olanlar, size söylüyorum! Ayıp be ayıp!