Zorlu hava şartlarına rağmen Türk askerinden nefes kesen gösteri

Afyonkarahisar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede, Türk askerleri sergiledikleri disiplinli ve hatasız duruşlarıyla bir kez daha takdir topladı. Hava muhalefetine aldırış etmeyen askerler, yağmur altında gerçekleşen törenlerde, adeta milli birliğin ve kararlılığın sembolü oldular. Yağışlı hava koşullarına rağmen, bayramın coşkusundan ve ciddiyetinden ödün vermeyen Türk askerleri, Afyonkarahisar halkının ve töreni izleyenlerin gönlünde taht kurdu.