Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha. Zama da zam geldi

Kaynak: AA
Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha. Zama da zam geldi
Zorunlu trafik sigortasına gelen zamma da zam geldi. Daha önce yüzde 2’den yüzde 5’e artırılan azami prim oranı son zamla birlikte yüzde 10’a yükseldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yetkisini kullanarak, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlediği trafik sigortasındaki yüzde 5’lik prim artışını ocak ayı için yüzde 10’a çıkardı.

Söz konusu karar ilişkin genelge kurumun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Buna göre, 2024 yılının ilk 4 ayı içinde belirlenen trafik sigortasındaki yüzde 5’lik prim artışı ocak 2024 için yüzde 10’a çıkarıldı.

Karar, 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesi uyarınca alındı.

SEDDK, dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarı artırım oranının 2024 yılı başından itibaren yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarıldığını duyurmuştu.

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