Zorunlu trafik sigortasında azami artış oranı belli oldu. Araç sahiplerinin dikkatine

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Zorunlu trafik sigortasında azami artış oranı belli oldu. Araç sahiplerinin dikkatine
Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi.

2024 yılının ilk 4 ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı belli oldu.

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre söz konusu oran yüzde 5 olarak belirlendi.

Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Trafik sigortası azami primi, 2024 mayıs ayından itibaren ise 'hasar maliyet endeksi'ne göre belirlenecek.

Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranının ağırlığı yüzde 45 olacak.

TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlığında hesaplanacak.

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