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  • Tuğba Altıntop: Nikahlarımın sayısını yanlış hesaplamışım. ''8 kere imam nikahı yaptım ''demişti

Tuğba Altıntop: Nikahlarımın sayısını yanlış hesaplamışım. ''8 kere imam nikahı yaptım ''demişti

Şarkıcı Rafet El Roman'ın kızlarının annesi eski eşi Tuğba Altıntop, imam nikahı hesabını yanlış yaptı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:25
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''8 kere imam nikahı yaptım ''demişti. Tuğba Altıntop: Nikahlarımın sayısını yanlış hesaplamışım.

Tuğba Altıntop: Nikahlarımın sayısını yanlış hesaplamışım. ''8 kere imam nikahı yaptım ''demişti
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Eski Türkiye güzeli ve sunucu Tuğba Altıntop, geçtiğimiz ay yaptığı evlilik açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Altıntop, Ensonhaber’in YouTube kanalında “7 kocalı Hürmüz’den fazlayım. 8 imam, 1 resmi nikâh kıydım. Rafet dışındakileri tanımıyorsunuz. 2.5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu.” demiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Bugün tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Altıntop, çok konuşulan imam nikahı açıklamasıyla ilgili konuştu.

"Matematikten sınıfta kaldım." diyen eski manken şunları söyledi. 

"Bir anda sorulunca heyecan yaptım, 8 imam 1 resmi nikahım var dedim. Sonra hesaplayınca yanlış olduğunu fark ettim. Çok fazla söylemişim doğrusu 3 imam nikahım var. Diğerleri arkadaşımdı. Yanlış hesaplamışım matematikten sınıfta kaldım."

 

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