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Tuğba Altıntop acı haberi duyurdu

Tuğba Altıntop, dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi de sarsan deprem sebebiyle Gaziantep'te iki akrabasının hayatını kaybettiğini duyurdu

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:00
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Tuğba Altıntop Gaziantep'te yaşanan depremde iki akrabasını kaybettiğini duyurdu.

Tuğba Altıntop acı haberi duyurdu
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Dün 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden olmuştu. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarsmıştı. Hatay da etkilenen bu iller arasında olmuştu.

İKİ AKRABASINI KAYBETTİ

Türkiye'yi yasa boğan depremde Tuğba Altıntop da büyük acı yaşadı. Altıntop, iki akrabasını deprem sebebiyle kaybettiğini açıkladı.

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Işık Su Deniz
8.02.2023 13:41
Yüce Tanrım, İyi insanları koru YaRabbim. Onlara Değerli Ülkemin bundan böyle çok ihtiyacı var.🙏  
 
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