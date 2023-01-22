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ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı: 9 ölü

ABD'nin Los Angeles şehrinde binlerce kişinin katıldığı Ay Yeni Yılı kutlaması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:37
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ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü

ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı: 9 ölü
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Polis yetkilileri, 9 kişinin öldüğü saldırının Monterey Park’taki Garvey Bulvarı’ndaki bir iş yerinde gerçekleştirildiğini ve saldırganın erkek olduğunu bildirdi.

Bölgede iş yeri bulunan Seung Won Choi, saldırıdan kaçan 3 kişinin içeri girerek ve kendisine kapıyı kilitlemesini söylediğini aktardı.

Choi, iş yerine sığınanların, saldırganın tüfek taşıdığını ve yedek mermilerinin bulunduğunu anlattığını kaydetti.

Polis, saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

(Kaynak: AA)

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