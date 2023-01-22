ABD'de Ay Yeni Yılı kutlamalarında silahlı saldırı: 9 ölü

Polis yetkilileri, 9 kişinin öldüğü saldırının Monterey Park’taki Garvey Bulvarı’ndaki bir iş yerinde gerçekleştirildiğini ve saldırganın erkek olduğunu bildirdi.
Bölgede iş yeri bulunan Seung Won Choi, saldırıdan kaçan 3 kişinin içeri girerek ve kendisine kapıyı kilitlemesini söylediğini aktardı.
Choi, iş yerine sığınanların, saldırganın tüfek taşıdığını ve yedek mermilerinin bulunduğunu anlattığını kaydetti.
Polis, saldırının detaylarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
(Kaynak: AA)
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