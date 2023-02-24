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Trafik ışıklarında duran otomobile silahlı saldırı

İstanbul'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobile, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi. Otomobile 3 kurşun isabet ederken sürücü olayı yara almadan atlattı. Polis kasklı ve silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:11
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İstanbulda trafik ışıklarında otomobile silahlı saldırı düzenlendi

Trafik ışıklarında duran otomobile silahlı saldırı
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Olay saat 11.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Koşuyolu Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen otomobilin yanına yaklaşan motosikletli 2 kişi peş peşe ateş etti.

ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ

Silahlı saldırıda otomobile 3 kurşun isabet ederken, sürücü saldırıyı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda yara almayan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kasklı ve silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"PEŞ PEŞE ATEŞ EDİP KAÇMAYA BAŞLADI"

Görgü tanığı Erhan Günal, "Sürücü trafik ışıklarında bekliyordu. Motosiklet yanından geçip U dönüşü yaptı. Sonra peş peşe ateş edip aşağıya doğru kaçmaya başladı" dedi. (DHA)

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