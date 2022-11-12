Annesine kezzaplı saldırıda bulundu

Adana'da, üvey oğlu Bilal A.'nın kezzap atması sonucu vücudunda yanıklar oluşan Nazlı S. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Bilal A.'nın polis tarafından arandığı öğrenildi. Sırtı ve yüzünden yaralanan kadın, ihbar üzerine yönlendirilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAPIYI ÇALDI, KEZZAP DÖKÜP KAÇTI

Üvey annesinin yaşadığı eve gelen Bilal A., kapıyı açan Nazmiye Sisli'nin üzerine kezzap dökerek kaçtı. Bu sırada yanında olan annesi Sevgi Sisli'nin de bacaklarına kezzap geldi. İhbarla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, anne ile kızını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri de kaçan şüpheli Bilal A'yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. (AA)