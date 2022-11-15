Damada ek protokol. Kazanacağı para 1,4 milyar daha arttı

İş kazasıyla gündeme gelen ve kent suçu olarak nitelendirilen Başkent’teki Merkez Ankara projesini inşa eden yandaş şirketin projeden kazanacağı paranın artırıldığı ortaya çıktı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) aitken TOKİ’ye satılan ve ardından da Emlak Konut’a geçen 125 dönüm büyüklüğündeki arazi için 2015 yılında ihale düzenlendi. İhaleyi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik İnşaat aldı. Pasifik İnşaat ise arazi üzerine Merkez Ankara isimli bir proje inşa edileceğini duyurdu ve inşaata başlandı.

KÂRI 1,4 MİLYAR TL ARTTI

Pasifik İnşaat, 10 Kasım’da Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, “Şirketimiz projelerinden Merkez Ankara projesinde Emlak Konut GYO ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile arsa satışı karşılığı şirket yüklenici payı toplam geliri 3 milyar 776 milyon 699 bin TL’den, 5 milyar 136 milyon 308 bin TL’ye artmıştır” denildi. Yani böylece şirketin kârı yaklaşık 1,4 milyar TL arttırılmış oldu.

AKP’Lİ GÖKÇEK İHYA ETTİ

Rize Güneysu doğumlu Fatih Erdoğan, eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek döneminde de belediyeden milyonlarca liralık ihaleler aldı. Erdoğan’ın Orpaş Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2011 ile 2014 yılları arasında tam belediyeden tam 142 milyon TL’lik dört ayrı ihale aldı.

Pasifik İnşaat, Ankara’da TOKİ’nin Ufuk Üniversitesi’nden aldığı arazi üzerine Next Level Alışveriş ve İş Merkezi’ni de kamu bankası olan Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyle inşa etmişti. Next Level’ın alışveriş bölümüne, Pasifik İnşaat borçları ödeyemediği için Ziraat Bankası’nca el konulmuştu.

Fatih Erdoğan’ın şirketi, İstanbul Kemerburgaz’da AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 78 bin dönümlük arazinin ihalesini almasıyla da gündeme gelmişti. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın, İstanbul Etiler girişindeki eski Levent Jandarma Lojmanları’nın yer aldığı arsa için düzenlediği ve “Ortaköy İhalesi” olarak bilinen ihaleyi de yine Pasifik İnşaat kazanmıştı. Öte yandan geçen ağustosta sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin günler öncesinden uyarı yapmasına rağmen Merkez Ankara Projesi Şantiyesi’nde çalışan işçiler, sahaya çıkarılmıştı. Kolon kalıbının devrilmesi sonucu stajyer Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Öztürk yaşamını yitirdi. ODTÜ mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin ise ağır yaralandı.