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  • Cemal Enginyurt AKP'nin peşini bırakmıyor. 2 tweet attı her şeyi açıkladı

Cemal Enginyurt AKP'nin peşini bırakmıyor. 2 tweet attı her şeyi açıkladı

Erdoğan'ın Altılı Masa’ya yönelik, “6 kaptan bir gemiyi batırır” sözlerine DP'li Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Enginyurt gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışını hatırlatarak iktidara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 12:13
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AKP'nin peşini bırakmıyor. Cemal Enginyurt 2 tweet attı her şeyi açıkladı

Cemal Enginyurt AKP'nin peşini bırakmıyor. 2 tweet attı her şeyi açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa’ya yönelik, “6 kaptan bir gemiyi batırır” ifadesine, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan cevap geldi.

Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışı hatırlatan Enginyurt, "6 Millet adamı, gemiyi batmaktan kurtarmak için kolları sıvadı. Çatlasan da, patlasan da gemi kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kıyma 153 tl
Dana kuşbaşı 230 tl
1 litre süt 20 tl
30’lu yumurta 65 tl
Beyaz Peynir 120 TL olmuş.
Bunlar Zillet, İllet derdinde.
Millet Aç aç.
Çözüm üretsenize kardeşim.
Hakaret, küfür ederek sorun mu çözdünüz?
YAZIKLAR OLSUN.
YÖNETEMİYORSUNUZ, GİDECEKSİNİZ.

Erdoğan, '6 kaptan bir gemiyi batırır' demiş.
Sayın Erdoğan gemi battı battı.
6 Millet adamı, gemiyi batmaktan kurtarmak için kolları sıvadı.
Çatlasan da, patlasan da gemi kurtulacak."

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Yetmez ama evet ama herkosulda deyil
11.01.2023 14:12
Turklugu kaldircaz diyen dava i tine birsey yok bi bak pantolonda birseyler vardir bunlara  
 
izmirli
11.01.2023 14:10
daha dün kasaptan kıyma aldım 190 tl kuş başı etin kilosu 250 tl  
 
5+1
11.01.2023 13:52
Eder 50+1, gerisi teferruat.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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