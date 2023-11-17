Şef Arda Türkmen'in eşi ateş püskürdü. 1 yaşındaki kızı hakkında yapılan yoruma dayanamadı

Ünlü şef Arda Türkmen ve kendisinden 12 yaş küçük fenomen Melodi Elbirliler, 2021 yılının eylül ayında görkemli bir düğünle evlenmişti.

Çift, 2022 yılının kasım ayında da ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Kızları Ada Siena'nın birinci yaş doğum günü pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Elbirliler, "Sen geldin ve dünya değişti. Sanki ruhlarımız hayat boyu birbirini beklemiş sessiz sakince buluşmak için, sana yazılacak çok söz söylenecek çok şarkı var Siena'm. Tek dileğim hep mutlu ol. Ömrümüz yettiğince babanla ben hep yanındayız" notunu düştü.

Ünlü fenomen bir takipçisinin "Çocuğun niye saçları çok az?" yorumu karşısında çılgına döndü ve "Sizin zekanız için aynı soru yöneltildi mi hiç?" dedi.