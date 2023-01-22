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  • İsmail Saymaz valiye cevap verdi: Binali Yıldırım’ın oğlu Vali ve komutanın karşısında tesbih salladı ortalık karıştı

İsmail Saymaz valiye cevap verdi: Binali Yıldırım’ın oğlu Vali ve komutanın karşısında tesbih salladı ortalık karıştı

Gazeteci İsmail Saymaz, Erkam Yıldırım ile fotoğrafına ilişkin açıklamada bulunan Vali Memiş’e Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 11:56
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Binali Yıldırım’ın oğlu Vali ve komutanın karşısında tesbih salladı ortalık karıştı. İsmail Saymaz valiye cevap verdi

İsmail Saymaz valiye cevap verdi: Binali Yıldırım’ın oğlu Vali ve komutanın karşısında tesbih salladı ortalık karıştı
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Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile bir giyim mağazasında çekilen fotoğrafıyla gündem olan Erzurum Valisi Okay Memiş, fotoğrafın hikayesini anlattı kendisinin linç edildiğini savundu.

Vali Memiş’in açıklamalarına söz konusu fotoğrafı ortaya çıkaran gazeteci İsmail Saymaz, cevap verdi.

İsmail Saymaz, "Ziyarete eşlik eden Vali Memiş, ‘Linç edildim. Devlet adamına böyle yaklaşılır mı’ diyor Vali bey! Asıl devlet adamı böyle yaklaşır mı? Erkam’ın ne sıfatı var ki bu fotoğrafı verdiniz?" dedi.

Twitter hesabından Vali’ye cevap veren İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam’ın Erzurum’da esnaf ziyaretinde fotoğrafını yayınlamıştım. Ziyarete eşlik eden Vali Memiş, “Linç edildim. Devlet adamına böyle yaklaşılır mı” diyor Vali bey!

Asıl devlet adamı böyle yaklaşır mı?

Erkam’ın ne sıfatı var ki bu fotoğrafı verdiniz?

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bu nasıl gazetecilik” diyor.

Asıl bu nasıl valilik, sayın Memiş? Resmi sıfatı olmayan Erkam Yıldırım’a protokolle eşlik etmek bir valinin görevleri arasında mıdır?

Vali bey, “Seviyesizlik” diyor.

Asıl seviyesizlik, Erkam Yıldırım’ın tesbih çekmesidir.

Vali Okay Memiş, Erzurum Pusula gazetesine yaptığı açıklamada, Erkam Yıldırım’la çekilen fotoğrafı için şöyle diyor:

Kendisi de kilolu biri olduğu için her yerde fotoğrafta göründüğü gibi oturuyor. Bize karşı lakayt bir tavır olsa, bunu ben fark ederim."

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın, Erzurum Valisi Okay Memiş, AKP İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek’le bir arada bulunduğu bir fotoğraf tepkileri de beraberinde getirdi.

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın solunda Vali Okay Memiş, sağında ikinci sırada AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, karşısında asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek yer alıyordu. Elindeki tespih ile lakayt bir vaziyette oturan Erkam Yıldırım eleştiri oklarının hedefine oturdu.

"YANLIŞ ANLAŞILDI"

Fotoğrafın Erzurum’da 13 Ocak tarihinde çekildiğini hatırlatan Vali Memiş ise Pusula’dan Manolya Bulut’un haberine göre kendini şu sözlerle savundu:

"Camiye yakın olan bir mağazada soluklanmak için 10 dakika oturduk. Durum bundan ibaret. Mağaza içerisinde de herkesin rahatça oturabileceği bir alan yok. Sadece 10 dakikalığına oturduk. Kendisi de kilolu biri olduğu için her yerde fotoğrafta göründüğü gibi oturuyor. Bize karşı lakayt bir tavır olsa, bunu ben fark ederim. Sadece bir anlık çekilmiş bir fotoğraf karesi durumu nerelere getirdi. Moralim bozuldu."

 

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Mustafa yaşar
22.01.2023 12:37
İnsanlar kınadığıyla sinanmsdikca ölmezlermiş akp chp.nin tek parti donemini kınaya kınaya aynisini yaşamaya başladı 😁😁😁  
 
Dadaş
22.01.2023 12:33
O hiçbir resmi sıfatı olmayan şahsın oturuşunu fark edemeyen Sayın Vali, Eğer fark etseydiniz , tavrınız ne olurdu? Erzurum kaybediyor, yazık  
 
Erviyes dagi
22.01.2023 12:29
Merdanoglu aynen katiliyorum  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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