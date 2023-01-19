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Binali Yıldırım oğlunun mağaza ziyaretine Vali ve Jandarma komutanı eşlik etti

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, mağaza ziyareti ile gündem oldu. Erkam Yıldırım'a ziyaretinde Erzurum Valisi ve Jandarma Komutanı'nın eşlik etti. Ziyarette çekilen bir fotoğrafta Yıldırım'ın yayılarak tespih çektiği görüldü. Erkam Yıldırım daha önce Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelmişti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:34
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Binali Yıldırım oğlundan tepki çeken mağaza ziyareti

Binali Yıldırım oğlunun mağaza ziyaretine Vali ve Jandarma komutanı eşlik etti
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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel ‘1001 Hatim’ duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğraf karesi gündem oldu.

Yıldırım’ın mağaza ziyaretine Vali Okay Memiş ve asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek'in eşlik etmesi tepki çekti.

İSMAİL SAYMAZ: YILDIRIM’IN BU LAKAYT OTURUŞUNDAN VE TESBİH ÇEKİŞİNDEN RAHATSIZ OLMUYORLAR MI?

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'deki köşe yazısında konuyu gündeme taşıyarak tepki gösterdi.

Saymaz, “Memiş ve Şimşek, hangi gerekçeyle Yıldırım’a eşlik ediyor? Yıldırım’ın bu lakayt oturuşundan ve tesbih çekişinden rahatsız olmuyorlar mı?” diye sordu.

“Yıldırım, namazdan sonra 'Mürsel’in mağazası' diye bilinen giyim mağazasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafta Yıldırım, koltuğa gömülmüş ve sol eliyle tesbih çekerken görünüyor." diyen Saymaz şöyle devam etti:

"Yıldırım’ın solunda Vali Okay Memiş, sağında ikinci sırada AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, karşısında asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek yer alıyor.

Memiş ve Şimşek, hangi gerekçeyle Yıldırım’a eşlik ediyor?

Yıldırım’ın bu lakayt oturuşundan ve tesbih çekişinden rahatsız olmuyorlar mı? Bu fotoğraf karşısında “Neyse ki Yıldırım’ın tesbihini taşımamışlar” demekten kendimi alamadım.”

SEDAT PEKER, ERKAM YILDIRIM'I İŞARET ETMİŞTİ?

Sedat Peker, yedinci videosunda, Güney Amerika kaynaklı uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla ilgili olarak AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı işaret etmişti. Sedat Peker Yıldırım'ın bu amaçla Venezuela'ya gittiğini iddia etmişti.

Sedat Peker, şu ifadeleri kullanmıştı:

“4 ton 900 kilo kokain yakalandıktan sonra yeni güzergah kurmak için Venezuela’ya kim gitti? Eski başkanımız Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım... O mal yakalandıktan sonra bu senenin başında, şubat ayında gitti 4 gün kaldı. Karakas (Caracas) Limanı var, Venezuela'nın en büyük limanı, oradan kuru yük gemileri doğrudan Türkiye'ye gelebiliyor, ama konteynır gemileri Dominik üzerinde durma yapıp, o şekilde devam edebiliyor. Şimdi Dominik üzerinde de yakalanmalar artacak, çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya (Yalıkavak marina), herkes oraya gemi giremez dedi. Ben gemi girer mi dedim, kokain Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30-35 metrelik uzun yolculuk yapan yatlarla, 500 kilo, 1 ton kokainler o şekilde dağılıyor. Özellikle ama Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor.”

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Yarın
19.01.2023 12:50
etrafında herkes toplanınca kendisinin ne kadar değerli bir şahsiyet olduğunu düşünmüştür.  
 
Furkan Abdullah
19.01.2023 12:46
İstifa ederlermi acaba sadece merakımdan soruyorum  
 
Rizeli Turgut
19.01.2023 12:45
Erzurum bir garip olmaya başladı bu seneler  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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