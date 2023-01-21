Erkam Yıldırım’ın karşısında oturan vali konuştu: Kendisi kilolu olduğu için öyle göründü. Lakayıt tavır olsa farkederdim

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyareti sırasında girdiği bir mağazada çekilmiş fotoğrafı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yanında Erzurum Valisi Okay Memiş, karşısında Erzurum İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek bulunan Yıldırım'ın elinde tesbihle yayılmış şekildeki görüntüsü büyük tepki konusu olmuştu.

Hem kamuoyunun hem de siyasetçilerin sert tepkisine yol açan fotoğrafla ilgili Erzurum Valisi Memiş'ten bir açıklama geldi. Erzurum'un yerel haber sitesi Gazete Pusula'ya konuşan Vali Memiş, “Ben Erkam Yıldırım’ı şahsen tanımam etmem. Kendisiyle ayrıca bir bağım, görüşmüşlüğüm yok. Erkam Bey 13 Ocak’ta Erzurum’da düzenlenen Binbir Hatim duasına katıldı. Orada da hayır için yemek vereceğini söylemiş, ben de orada öğrendim. Göründüğü gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

"KİLOLU OLDUĞU İÇİN..."

Erkam Yıldırım’ın "Binbir Hatim duası" sonrası cemaate 'hayır yemeği' vermek için geldiğini ifade eden Memiş, savunmasına şöyle devam etti:

"Camiye yakın olan bir mağazada soluklanmak için 10 dakika oturduk. Durum bundan ibaret. Mağaza içerisinde de herkesin rahatça oturabileceği bir alan yok. Sadece 10 dakikalığına oturduk. Kendisi de kilolu biri olduğu için her yerde fotoğrafta göründüğü gibi oturuyor. Bize karşı lakayıt bir tavır olsa, bunu ben fark ederim. Sadece bir anlık çekilmiş bir fotoğraf karesi durumu nerelere getirdi. Moralim bozuldu. Bu şehir için yaptıklarımız belli, çalışmalarımız belli. Böyle olayların bunların önüne geçmesini istemiyorum. Olay çok yanlış anlaşıldı. Orada yüzlerce insana hayır yemeği veren kim olursa olsun aynı masada oturur, teşekkür ederim. Bunun şahsın kendisiyle bir ilgisi, ayrı bir ihtimam durumu kesinlikle yok."

Diğer taraftan Vali Memiş, Palandöken'deki bir otelde düzenlenen programda, gazetecilere, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu ayırımı yapmadığını ve herkese eşit mesafede olduğunu söyledi.

Herkesi kucaklamaya gayret gösterdiğini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Buna mukabil bir şeyi dertleşme babında sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaç gündür televizyonlarda izliyorsunuz. Bir fotoğraf karesi yüzünden bendenizi özellikle linç eden kampanya yürütülüyor. Bu kadar adaletsizlik olur mu? Tek bir fotoğraf, saniyelik fotoğraf karesinden. Şaşkınlık içerisindeyim. 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir şey ile karşılaşmadım. Bu nedir ya, bu nasıl bir seviyesizliktir? Bir şey de söyleyemiyoruz. Ne söylesek başka yere çekilecek ama bu yaptıklarımızı ve hizmetlerimizi sizlere özellikle anlattım."

Memiş, bir fotoğraf karesiyle linç edildiğini belirterek, "Nasıl adaletli insanlarsınız, bu nasıl adalet ve gazetecilik, nasıl bir siyaset anlayışı? Devlet adamlığını biz sizden mi öğreneceğiz? 30 yıllık meslek hayatımızı bir esnaf ziyaretindeki kareyle yok mu edeceğiz? Biz vatandaşın, fakirin fukaranın emrindeyiz, güç odaklarının emrinde değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Yani insanın sabrını zorluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Saniyelik bir kare ile günlerdir üstümüze geliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl adalet anlayışı." ifadelerini kullandı.