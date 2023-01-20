Zafer Arapkirli, Binali Yıldırım’ın oğlunun fotoğrafına susan AKP’lilerin isimlerini tek tek saydı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın 13 Ocak günü katıldığı Erzurum’daki geleneksel ‘1001 Hatim’ duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğraf karesi gündem oldu.

Yıldırım’ın mağaza ziyaretine Vali Okay Memiş ve asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek'in eşlik etmesi tepki çekti. Yıldırım’ın oturuş şekli ve elinde tespihle görülmesi dikkat çekti.

ZAFER ARAPKİRLİ’DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın fotoğrafı büyük tepki çekerken AKP’li isimlerin sessiz kalmasına esprili bir yanıt geldi. Gazeteci Zafer Arapkirli, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda AKP’li isimlerin sessiz kalmasına dikkat çekerek gelebilecek olası yanıtları sıraladı. Zafer Arapkirli yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

CİNALİ’DEN AÇIKLAMA GELİR Mİ? “Tıbbi malzeme alışverişindeydi…”

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA GELİR Mİ? "Saygısız herifler! Aslında Erkam Bey'in önünde esas duruşta olmaları gerekirken, laubali biçimde oturuyorlar..."

SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELİR Mİ? "Alayınız teröristsiniz lan, şerefsizler. Terörle mücadelemizi çekemediğiniz için, hıncınızı Erkam Bey'den alıyorsunuz!.. Alçaklar!.."

REİS'TEN AÇIKLAMA GELİR Mİ? "Bay Kemal... Sen bu işlerden anlamazsın."

ALPAY ÖZALAN TWEET ATAR MI? "Cahape, tekstil sektörümüzün gelişmesini istemiyor. Fotoğrafı bu yüzden eleştiriyorlar" (Susun... İdare edin)

TAŞKESENLİOĞLU AÇIKLAMA YAPAR MI? "O dükkân bana ait değil. Bir tek paltom var. Zaten tir tir titriyorum Erzurum'un soğuğunda. Garibanım ben."

A. İHSAN YAVUZ KESİN AÇIKLAMA YAPAR "Hiçbiri ayakta değilse bile, kesin biri ayaktadır"

VE DOKUZSEKİZ AAMET EN SON KONUŞUR "Sayın Yıldırım'ın oğlunun, o şekilde oturmasını eleştiremem de, doğru bulduğumu da söyleyemem... Bilemedim. En iyisi ben size Nişantaşı'nda yeni açılan bir Suşi restoranının reklamını yapayım... Ehi ehi.. Di mi Sekter?"