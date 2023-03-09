Türkiye bugün yine küresel tefecilere borçlandı. Hem de dolar bazında yüzde 9,5 faizle

Türkiye uluslararası tefecilere yüzde 9,5 faizle borçlanıyor.Türkiye'nin 2,25 milyar dolarlık eurobond ihracında nihai getirinin yüzde 9,5'te oluştuğu belirtildi.Amerika, Almayya ve Japonya bile bu faizle borçlanmıyor.

Hazine’nin 6 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında fiyat 99,438 seviyesinde oluşurken nihai getiri yüzde 9,5’te fiyatlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde doları cinsinden 2029 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC ve J.P. Morgan’a yetki vermişti.

Bloomberg'in haberine göre 6 yıl vadeli ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 9,75 civarında olmuştu.Ocak ayında Hazine, 10 yıl vadeli eurobond ile 2,75 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirmişti.