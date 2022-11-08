Doların neden sabah düştüğü ortaya çıktı. Türkiye tahvil satışıyla 1,5 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verdiğini duyurdu.

İşte bu çerçevede Türkiye yurtiçinde faiz düşürürken, yurtdışında yaptığı borçlanmada arttırdı. Rekor faizle 1.5 milyar dolar borçlandı.

İhraca 150’nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 33’ü ABD, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 10’u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 7’si Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Eurobondun yatırımcıya getirisi spread bazında UST + 561,4 baz puan oldu.

Bakanlık söz konusu ihraç tutarının 15 Kasım tarihinde hesaplara gireceğini açıkladı.

Bu borçlanmayla birlikte 2022’de uluslararası piyasalardan 9 milyar dolarlık finansman sağlanmış oldu. Hazine’nin bu yıl 12,9 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunuyor.

Hazine son olarak Ekim ayında 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirmiş, bu ihraç ile birlikte 2022'de uluslararası piyasalardan yapılan borçlanma 7,5 milyar doları bulmuştu.Hazine 2022 için uluslararası piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörmüştü.