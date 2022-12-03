Mabel Matiz ödül töreninde sansüre uğradı. Şarkıcıya Cem Yılmaz'dan destek geldi

Tarzı ve şarkılarıyla adından söz ettiren Mabel Matiz, temmuz ayında "Karakol" isimli şarkısının klibini yayınladı. Klibi kısa sürede sosyal medyada gündem olan şarkıcı, LGBTİ karşıtlarından tepki çekmişti. Tepkilerin ardından RTÜK'ün klibin yayınlanmaması için sansür uyguladığı ileri sürülmüştü. Kliple ilgili tepkiler devam ederken GQ Türkiye'nin ödül töreninde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Aylar önce GQ ekibi tarafından aranarak gecede ödül vermesi istenen Mabel Matiz, törende sahneye çağrılmadı. Klibine uygulanan sansür nedeniyle sahneye çıkarılmadığını söyleyen Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "'Karakol' klibiyle ilgili sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunu görüştüklerini birinci ağızdan öğrendim. Ne yazık ki bana son andaki bu değişikliği bildirme nezaketi bile gösterilmemişti.

Böyle şeyler ara ara oldu, bunlar beni yolumdan, oluşumdan döndürmedi. Döndürmez de. Büyütmemeyi ve yola devam etmeyi hep düstur edindim. Ödül takdim edip etmemek de zaten bir mesele değil. Ancak ana teması 'co-exist' yani 'bir aradalık' olan, uzun uzun 'bir aradalık' konuşmalarının yapıldığı, sponsorlarla dolup taşmış bir gecede şahsıma yapılan bu nezaketsizliği ve ayrımcılığı yine de paylaşmak, kamuoyunun takdirine sunmak istedim. Sansürün kendisini de, olayın geneline hasıl olan dev iletişimsizliği de son derece yanlış ve nezaketsiz buluyorum.

Bizler ancak birbirimizin varlığını kabul ederek, birbirimizi anlamaya çalışarak, birbirimize el uzatarak bir arada olabileceğiz. Ancak o zaman güzel, ferah, daha aydınlık bir yere varabileceğiz. Birbirimizi yok sayarak, birbirimize haksızlık ederek değil. Hayatın her anında bu bilince ihtiyacımız var."

CEM YILMAZ DESTEK VERDİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Mabel Matiz’e destek verdi. Matiz’in paylaşımını alıntılayan Cem Yılmaz, “Ah sevgili kardeşim, bunları konuşamazlar. Cem Uraz’a gülmüş eki ekii üküü yü konuşuyorlar, böyledir” dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Yılmaz, “Madem GQ değilsin ne GQ’yum diyorsun kurnaz. Bye” ifadelerini kullandı.

GQ TÜRKİYE: MABEL MATİZ'DEN ÖZÜR DİLERİZ

Mabel Matiz'in paylaşımının ardından bir açıklamada GQ Türkiye'den geldi. Matiz'in GQ Türkiye'nin kapağına verdiği pozun yer aldığı açıklamada "Yaşanan talihsizlikle, ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da son derece nazik bir dille organizasyondan kaynaklanan hatamızı ortaya koyan sevgili Mabel Matiz'i üzdüğümüz için özür dileriz. Bize her daim ilham veren Mabel'i anlıyoruz, bir arada, güzel ve aydınlık bir gelecek hayalini paylaşıyoruz" denildi.