Mabel Matiz'in sırrı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının bilinmeyeni şoke etti

Mabel Matiz, çıkardığı şarkılarla ün yapmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının kendine hayran bırakan tarzı ise dillerden düşmek bilmiyor. Ancak, Mabel Matiz hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Matiz'in gerçek adını, çoğu kimse bilmezken hayranları tarafından ise merak konusu oldu.

Son dönemde en çok konuşulan isimler arasında giren ünlü şarkıcı Mabel Matiz şarkıcı olmadan önceki mesleğiyle gündem olmuştu. Şarkıcının seçtiği meslek herkesi şaşırttı.

Matiz'in İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduğu ve asıl mesleğinin diş hekimliği olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcının yakın takipçileri adeta şaşkına uğradı.

Başarılı sanatçı, sahne adı olarak Mabel Matiz'i kullanmaktadır. Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Matiz, 31 Ağustos 1985’te Mersin’de dünyaya gelmiştir. Mabel adını Kumral Ada Mavi Tuna adlı romanda yer alan Tuna karakterinin takma adından alır.

Matiz ise, müziğini en iyi tanımladığına inanarak adına eklediği ve 'çok sarhoş, düşkün kimse' anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli argo bir kelimedir. Herkes tarafından bilinmeyen gerçek ise Matiz'in gerçek adı. Ünlü sanatçının gerçek adı 'Fatih Karaca'dır.