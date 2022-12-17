17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cem Yılmaz Instagram hesabından 'pes' notuyla paylaştı

Cem Yılmaz Instagram hesabından 'pes' notuyla paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman oğlu Kemal'e dair paylaşımlara da yer veren Cem Yılmaz, bu defa yine oğluna dair bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:35
Takip Et

Komedyen Cem Yılmaz oğlu Kemalin yaptığı resmi paylaştı

Cem Yılmaz Instagram hesabından 'pes' notuyla paylaştı
+
Aa
-

Onunla geçirdiği keyifli vakitlere dair takipçileriyle paylaşımda bulunmaktan geri durmayan Yılmaz, bu defa oğlunun bir resmini Instagram takipçilerinin beğenisine sundu.

Oğlunun yaptığı müzik çalışmalarını da zaman zaman Instagram hesabından paylaşan Cem Yılmaz, takipçilerini de şaşırtan paylaşıma "Oğlum Kemal yine beni geçti. Bu güzel esere bakın. PES :)" notunu düştü.

Cem Yılmaz'ın bu paylaşımına takipçileri "Eğer siz yazmasaydınız Kemal'in yaptığına inanmazdım" yorumunu yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
3
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
4
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
5
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
7
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿Merve Özbey'den Sezen Aksu itirafı. Merhaba dediği an Türkçe'yi unuttuğumu hatırlıyorum
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿2 milyon 800 bin liralık dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Bakanlık açıkladı. 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿İstanbul'da günbatımı. Manzarayı görenler dönüp bir kez daha baktı
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
﻿ABD'nin 40 ülkede büyükelçisi yok
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.