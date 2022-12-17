Cem Yılmaz Instagram hesabından 'pes' notuyla paylaştı

Onunla geçirdiği keyifli vakitlere dair takipçileriyle paylaşımda bulunmaktan geri durmayan Yılmaz, bu defa oğlunun bir resmini Instagram takipçilerinin beğenisine sundu.

Oğlunun yaptığı müzik çalışmalarını da zaman zaman Instagram hesabından paylaşan Cem Yılmaz, takipçilerini de şaşırtan paylaşıma "Oğlum Kemal yine beni geçti. Bu güzel esere bakın. PES :)" notunu düştü.

Cem Yılmaz'ın bu paylaşımına takipçileri "Eğer siz yazmasaydınız Kemal'in yaptığına inanmazdım" yorumunu yaptı.