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SGK'dan flaş EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca çok sayıda kişinin EYTile ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanmadan kuruma başvurup, aylık talebinde bulundu. SGK tüm süreçler tamamlanmadan bu işlemin yapılmasının mümkün olmadığı açıklandı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:17
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EYT'liler Resmi Gazete'de yayımlanmadan başvuruya başladı. SGK'dan flaş EYT açıklaması

SGK'dan flaş EYT açıklaması
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SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatılarak, "Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" denildi.

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