EYT'de 5 bin prim günü AKP ve MHP'ye takıldı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis’te kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

AK PARTİ VE MHP'DEN 5.000 GÜN ÖNERİSİNE RET

TBMM'de görüşmeleri devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifine ilişkin, kademeli prim gün sayısının 5000 gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, İYİ Parti ve HDP'nin verdiği önergeler, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

BİR DEĞİŞİKLİK DAHA

Öte yandan yasa teklifinin birinci maddesinde AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle emekli olduktan sonra aynı iş yerinde yeniden işe başlama süresi 10 günden 30 güne çıkarıldı. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayanlara yüzde 5 prim desteği sağlanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK ?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.