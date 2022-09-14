Gri pasaport skandalında tutuklu sanık Ersin Kilit tahliye edildi

Gri pasaportla insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Haziran 2022'de tutuklanan Ersin Kilit’in avukatları, tutukluluk itirazını 2. Sulh Ceza Hakimliğine yaptı. Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ersin Kilit’i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye etti.

İnsan kaçakçılığı soruşturması kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, eski belde belediye başkanı Ali Ayrancı ile Almanya’daki organizatör Ersin Kilit 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla 22 Haziran 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklardan Bekir Karakuş Temmuz'un ilk haftası, Ali Ayrancı ise 2 Eylül'de tahliye edilmişti.

Başsavcılık itiraz etti

'Gri pasaport' soruşturmasını yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ali Ayrancı ve Ersin Kilit’in tahliye edilmesi kararlarına bir üst mahkemeye itiraz ederek, yakalanmalarına yönelik tutuklama kararı çıkartılması talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Ali Ayrancı’nın, Malatya’daki bazı ilçe belediyeleriyle irtibata geçerek, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlıklı projeyle yurt dışına vatandaşların gönderilmesi için görüşmeler yapmış ve Yeşilyurt Belediyesi ile anlaşarak 52 kişinin belediyenin talebiyle alınan gri pasaportla Almanya'ya gidebilmesini sağlamıştı. Fakat Almanya'ya giden 52 kişiden sadece biri geri dönmüş, geri kalan vatandaşların iltica talebinde bulunduğu anlaşılmıştı.