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Şarkıcı Simge Sağın yeni imajını paylaştı. Hayranları çok şaşırdı

Simge Sağın, yeni tarzını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Sağın'ın yeni imajına yorum ve beğeni yağdı.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:09
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:47
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En son çektiği klibine 150 bin TL harcadığı konuşulan Simge Sağın, cesur klip görüntüleriyle dikkat çekmişti.

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‘Ne Güzel’ klibinde genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge Sağın'ın yakışıklı sevgilisini oynayan Oliver Jacobs ile yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem olmuştu.

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Klip çekimlerinin ardından rutin hayatına dönen şarkıcı Simge Sağın, uzun süredir kullandığı koyu saçlarını radikal bir karar alarak sarı renge boyattı.

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Simge Sağın, yeni tarzını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

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Sağın'ın yeni saçlarına yorum ve beğeni yağdı.

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İşte 41 yaşındaki güzel şarkıcının yeni imajı...

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Ünlü şarkıcı ilerleyen yaşına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Simge Sağın, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

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İşte güzel şarkıcının sosyal medyayı kasıp kavuran yaz pozlarından bazıları...

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