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Şarkıcı Simge Sağın tatilden bir döndü pir döndü

Amerika tatilinin ardından ülkesine dönen Simge Sağın, sahnede adeta coştu. Yıllar sonra yeniden hit olan şarkısı ‘Aşkın Olayım’ı seslendiren Sağın, dikkat çeken figürler sergiledi. Bu anlarını sosyal medyadan paylaşan şarkıcıya “Icardi görmesin” yorumları yapıldı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 14:17
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Simge Sağın Amerika'dan döner dönmez soluğu sahnede aldı

Şarkıcı Simge Sağın tatilden bir döndü pir döndü
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Amerika tatilini bitirdi. Türkiye’ye dönen Sağın, soluğu hemen sahnede aldı.

'Aşkın Olayım' şarkısında olay dans 

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin gollerinden sonra çalan ‘Aşkın Olayım’ şarkısı yeniden hit olan Sağın, bunun keyfini de dansıyla çıkardı.

Süper minisiyle birbirinden dikkat çeken figürler sergileyen şarkıcı, bu anlarını Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Paylaşıma adeta yorum yağdı.

En çok da “Aman Icardi görmesin” yorumları dikkat çekti.

"Icardi ağabey görmesin"

O yorumlardan bazıları şu şekilde oldu:

“Simge, Icardi'ye telif at”

“Icardi duymasın”

“Aşkın olayım”

“Icardi'yi niye götürmediniz konsere?”

“Come to Galatasaray işte”

“Kafamda otomatik olarak Icardi sesleri”

“Icardi akla gelmez muhtemelen bu videodan sonra”

“Icardi ağabey görmesin”

“Şarkıyı Icardi için mi yaptın ablam be”

“Kadın koyu Beşiktaşlı gelmişler ‘Come to Galatasaray Simge’ diyorlar, yemin ediyorum bunların kafa bir başka ya”

“Yangın yeri hep buralar sayende”

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