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Şarkıcı Simge Sağın annesine 1 milyonluk yeni yıl hediyesi aldı

Şarkıcı Simge Sağın, yeni yıl için annesine müthiş bir jest yaptı. Yeni yılda bir otelde sahne alacak olan Simge Sağın, aldığı avansın üzerini de tamamlayarak annesine 1 milyon değerinde bir hediye aldı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:11
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Güzel şarkıcıdan annesine büyük jest. 1 milyonluk yeni yıl hediyesi aldı

Şarkıcı Simge Sağın annesine 1 milyonluk yeni yıl hediyesi aldı
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Simge Sağın, yılbaşında İstanbul'da bir otelde sahne alacak. 2023'e girerken hayranları ile buluşacak. Bunun için yüklü bir fiyata anlaştı . Yaz başından beri konserden konsere koşan şarkıcı avansını da aldı.

Yılbaşı gecesi için 900 bin liraya anlaşan Simge Sağın avansı alır almaz üzerini tamamlayıp annesine 1 milyon TL değerinde bir otomobil hediye etti. Kendisine de 1 milyon 700 bin TL'ye Mercedes aldı.

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