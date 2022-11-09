Şarkıcı Simge Sağın annesine 1 milyonluk yeni yıl hediyesi aldı

Simge Sağın, yılbaşında İstanbul'da bir otelde sahne alacak. 2023'e girerken hayranları ile buluşacak. Bunun için yüklü bir fiyata anlaştı . Yaz başından beri konserden konsere koşan şarkıcı avansını da aldı.

Yılbaşı gecesi için 900 bin liraya anlaşan Simge Sağın avansı alır almaz üzerini tamamlayıp annesine 1 milyon TL değerinde bir otomobil hediye etti. Kendisine de 1 milyon 700 bin TL'ye Mercedes aldı.