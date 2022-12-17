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Simge Sağın konserine 15 dakika kala hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden akşam vereceği konsere dair paylaşımlarda bulunan Simge Sağın, hastaneden yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 01:58
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Konserine 15 dakika kala hastaneye kaldırılan Simge Sağın takipçilerini korkuttu

Simge Sağın konserine 15 dakika kala hastaneye kaldırıldı
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Instagram hesabı üzerinden konser maratonuna dair bol miktarda paylaşım yapan Sağın, aynı zamanda çekici sahne kıyafetleriyle de kendisinden söz ettiriyor. Başarılı şarkıcı bu defa konserine 15 dakika kala fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Simge Sağın, hastane yatağında kolunda serumla çekilmiş videosunu paylaştı ve şunları söyledi:

"Herkese merhaba, bu akşam sahneye çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim ve gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bilirler, ne olursa olsun sahneye mutlaka ama mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere hepinizden özür diliyorum"

Şarkıcı hasta yatağından çektiği görüntülere "Anlayışınız için teşekkür ediyorum" notunu ekledi. Sağın'a bu paylaşımın ardından sevenleri 'geçmiş olsun' mesajları yağdırdı.

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